Российские оккупанты отключили связь и интернет в Херсонской и части Запорожской областей

Российские оккупанты отключили связь и интернет в Херсонской и части Запорожской области. Об этом сообщает Госспецсвязи.

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Отмечается, что вчера жители этих областей сперва столкнулись с перебоями мобильной связи и интернета, а затем услуги вовсе пропали на значительных территорий.

Было установлено, что причинами этого стал обрыв волоконно-оптических магистральных линий и отключение от снабжения операторов в этих областях.

В Госспецсвязи считают, что таким образом оккупанты пытаются оставить украинцев без правдивой информации о войне и сделать безальтернативной свою лживую пропаганду.

Отмечается, что жители временно оккупированных районов мешают создать оккупантам "псевдореспублики", выходят на проукраинские акции и чувствовали поддержку со всей Украины благодаря связи.

Поэтому в ведомстве не удивлены, что параллельно с отключением украинских операторов россияне начали плодить фейки, что распоряжение об отключении якобы дала украинская власть.

"Это неправда, потому что мы всегда выступали за максимальный доступ украинцев к средствам связи", – заявили в Госспецсвязи.

Там также добавили, что даже в случае отключения украинских операторов, эфира и интернета можно с помощью старых приемников слушать радио на средних волнах (1278, 1404, 873, 657 кГц) и смотреть раскодированные украинские каналы на спутнике:

спутник: Hotbird 13;

частота: 11 219 МГц;

поляризация: H (горизонтальная);

символьная скорость: 29 900;

коррекция ошибок: FEC 3/5.

Британская разведка считает, что Россия, вероятно, хочет надолго закрепиться в Херсоне.

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Марк Сировой

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