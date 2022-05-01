UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Российские оккупанты отключили связь и интернет в Херсонской и части Запорожской областей

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2022, 09:59
Российские оккупанты отключили связь и интернет в Херсонской и части Запорожской областей - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Российские оккупанты отключили связь и интернет в Херсонской и части Запорожской области. Об этом сообщает Госспецсвязи.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что вчера жители этих областей сперва столкнулись с перебоями мобильной связи и интернета, а затем услуги вовсе пропали на значительных территорий.

Было установлено, что причинами этого стал обрыв волоконно-оптических магистральных линий и отключение от снабжения операторов в этих областях.

В Госспецсвязи считают, что таким образом оккупанты пытаются оставить украинцев без правдивой информации о войне и сделать безальтернативной свою лживую пропаганду.

Отмечается, что жители временно оккупированных районов мешают создать оккупантам "псевдореспублики", выходят на проукраинские акции и чувствовали поддержку со всей Украины благодаря связи.

Поэтому в ведомстве не удивлены, что параллельно с отключением украинских операторов россияне начали плодить фейки, что распоряжение об отключении якобы дала украинская власть.

"Это неправда, потому что мы всегда выступали за максимальный доступ украинцев к средствам связи", – заявили в Госспецсвязи.

Там также добавили, что даже в случае отключения украинских операторов, эфира и интернета можно с помощью старых приемников слушать радио на средних волнах (1278, 1404, 873, 657 кГц) и смотреть раскодированные украинские каналы на спутнике:

спутник: Hotbird 13;

частота: 11 219 МГц;

поляризация: H (горизонтальная);

символьная скорость: 29 900;

коррекция ошибок: FEC 3/5.

Читайте также: Харьковская область. Россия запускает свою мобильную связь и вводит рубли

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
интернет оккупанты запорожская область связь Херсонская область армия рф
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 