Российские оккупанты поселились в детсаду в Запорожской области – Генштаб
17.05.2023, 07:47
Российские оккупанты (Фото: EPA)
Во временно оккупированной Запорожской области российские войска разместили своих солдат в помещении детского садика. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
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Как отмечается, противник продолжает использовать дошкольные учреждения временно захваченных населенных пунктов в своих целях.
"Здание детского сада поселка Юрьевка Запорожской области российские оккупанты используют для размещения личного состава", – говорится в сообщении.
В Генштабе добавили, что в то же время на территории этого детского сада проживают гражданские лица, вывезенные из приближенных к линии боевого столкновения населенных пунктов.
- 1 мая сообщалось, что на временно оккупированных территориях Запорожской области россияне готовятся к эвакуации.
- 7 мая Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты начали вывоз жителей Энергодара в Бердянск и Приморск.
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