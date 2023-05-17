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Российские оккупанты поселились в детсаду в Запорожской области – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2023, 07:47
Российские оккупанты поселились в детсаду в Запорожской области – Генштаб - Фото
Российские оккупанты (Фото: EPA)

Во временно оккупированной Запорожской области российские войска разместили своих солдат в помещении детского садика. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Как отмечается, противник продолжает использовать дошкольные учреждения временно захваченных населенных пунктов в своих целях. 

"Здание детского сада поселка Юрьевка Запорожской области российские оккупанты используют для размещения личного состава", – говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что в то же время на территории этого детского сада проживают гражданские лица, вывезенные из приближенных к линии боевого столкновения населенных пунктов.

Наталья Медведева
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войназапорожская областьгенштаб
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