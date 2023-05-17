Российские оккупанты поселились в детсаду в Запорожской области – Генштаб

Во временно оккупированной Запорожской области российские войска разместили своих солдат в помещении детского садика. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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Как отмечается, противник продолжает использовать дошкольные учреждения временно захваченных населенных пунктов в своих целях.

"Здание детского сада поселка Юрьевка Запорожской области российские оккупанты используют для размещения личного состава", – говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что в то же время на территории этого детского сада проживают гражданские лица, вывезенные из приближенных к линии боевого столкновения населенных пунктов.

1 мая сообщалось, что на временно оккупированных территориях Запорожской области россияне готовятся к эвакуации.

7 мая Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты начали вывоз жителей Энергодара в Бердянск и Приморск.

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