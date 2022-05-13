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Российские оккупанты уже допрашивают детей, чтобы проверить родителей — мэрия Мариуполя

Цей матеріал також доступний українською
13.05.2022, 21:26
Российские оккупанты уже допрашивают детей, чтобы проверить родителей — мэрия Мариуполя - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Российские оккупанты уже перешли к допросам детей жителей Мариуполя, которые эвакуируются. Таким образом они пытаются поймать их родителей на лжи. Об этом со ссылкой на эвакуированных сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Последние эвакуированные из Мариуполя сообщают, что россияне уже дошли до допросов детей. После допроса родителей в их присутствии начинают уточняющий допрос детей касательно подробностей. Пытаются поймать родителей на лжи", – написал он.

"Я не знаю, как это назвать. Какое слово может это передать. Ярость. Просто Ярость", – добавил Андрющенко.

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Вадим Ребрина
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