Российские пропагандисты с канала "Россия 24" назвали "мягко говоря, провокационными" такие символы Украины, как Карпаты, вышиванку, трембиту и самолет "Мрия". Это прозвучало в сюжете о возмутившем российских чиновников украинском стенде на традиционной выставке культур родных стран студентов, прошедшей в Российском университете дружбы народов (РУДН).

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В сюжете говорится, что "журналисты и блогеры" обратили внимание на страницу украинского землячества на сайте РУДН, "где значится, что Украина — это Карпаты, вышиванка, трембита и самолет "Мрия". "Символы, мягко говоря, провокационные", – говорят пропагандисты.

Они пригласили в качестве "эксперта" колумниста пропагандистских ресурсов RT, ТАСС и Ридус Романа Антоновского.

Тот сказал: "Очень странные символы Украины. Почему там ни Гоголь не упомянут, ни Григорий Сковорода, ни герои, родившиеся на Донбассе, погибшие за его свободу, как Корса или Мозговой? А именно какие-то символы западной Украины, откуда вся русофобия и исходит".

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в Кремле "изучат детали" этой истории, ведь на стенде был флаг Украины — "того самого режима, который поддерживает националистов и с которым сейчас мы воюем".

Минобрнауки РФ инициировало служебную проверку РУДН.

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Вадим Ребрина

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