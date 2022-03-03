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Российские военные корабли подбили торговое судно Helt. Есть жертвы

03.03.2022, 16:38
Российские военные корабли подбили торговое судно Helt. Есть жертвы - Фото
Фото: marinetraffic.com

Недалеко от Одессы российские военные корабли подбили торговое судно Helt.

Судно принадлежало эстонской компании Vista Shipping Agency, но ходило под флагом Панамы.

Его обстреляли ниже ватерлинии. Последний доклад с судна - крен 70 градусов, садимся на плоты. 

В 12:18 корабль пропал с радаров, сообщает Администрация морских портов Украины.

По данным Антона Геращенко, только часть экипажа (капитан и кок) спустились на спасательных шлюпках. Четверо моряков утонули вместе с кораблем.

Спасательная операция невозможна, поскольку залив находится под прицелом ВМФ РФ.
Российские военные корабли подбили торговое судно Helt. Есть жертвы
  • 2 марта Генштаб ВСУ сообщал, что корабли РФ требуют от гражданского судна Helt (IMO: 8402589) зайти в опасную зону Черного моря, чтобы оккупанты могли действовать под его прикрытием, в противном случае они угрожают открыть по судну огонь. "Это не что иное, как пиратство XXI века", – отмечает Генштаб.
Альона Низовець
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Россия HELT
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