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Российские войска столкнутся с трудностями, пытаясь окружить Лисичанск – ISW

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2022, 04:28
Российские войска столкнутся с трудностями, пытаясь окружить Лисичанск – ISW - Фото
Карта ISW

Российские оккупанты столкнутся с трудностями, пытаясь окружить Лисичанск. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке по итогам 24 июня.

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Аналитики полагают, что украинские войска сохранят свою оборону вокруг Лисичанска и продолжат истощать российские войска.

"Украинские военные займут возвышенность в Лисичанске, что может позволить им какое-то время отражать российские атаки, если россияне не смогут их окружить или изолировать", – прогнозируют эксперты ISW.

В Институте отмечают, что российским оккупантам в Северодонецке необходимо будет завершить переправы через реку с востока, что потребует дополнительного времени и усилий.

В ISW пишут, что россиянам необходимо перерезать украинские логистические маршруты из Бахмута и Северска, чтобы полностью изолировать Лисичанск.

"Российские войска, вероятно, столкнутся с трудностями при завершении большого окружения вокруг Лисичанска из-за неудавшейся переправы через реку в Белогоровке, к северо-западу от Лисичанска, в начале мая", – прогнозируют аналитики.

По их мнению, если российские войска будут угрожать украинским опорным пунктам в этом районе, то ВСУ, скорее всего, контролированно отступят из Лисичанска.

  • 24 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай и журналист Юрий Бутусов сообщили, что ВСУ получили приказ отойти из Северодонецка на новые рубеж обороны.

Читайте также: Выход из Северодонецка обеспечил ВСУ лучшие оборонительные позиции – Пентагон

Наталия Медведева
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isw северодонецк лисичанск
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