Российские войска уже в шести км от Мирнограда, в городе остается 20 000 человек – ОВА

Всех людей планируют эвакуировать из Мирнограда до конца августа

Мирноград (Фото: "місто ем")

Российские оккупационные войска находятся в шести километрах от Мирнограда Донецкой области. В городе остается около 20 000 человек с детьми, сообщил в эфире Радио Свобода исполняющий обязанности местной военной администрации Юрий Третьяк.

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По его словам, ситуация в городе напряженно-стабильная. Оккупационные войска продолжают продвигаться, сейчас линия боевого столкновения примерно в шести километрах от Мирнограда.

Комментируя ситуацию с эвакуацией, Третьяк заявил, что большинство горожан сами уезжают, но есть и отказывающиеся. Чиновник подчеркнул, что всех вывезти планируют до конца августа.

"Люди уезжают, но не так быстро, активно, как хотелось бы, как этого требует ситуация. Прежде всего пытаемся организовать эвакуацию детей и пожилых людей. Многие люди выезжают сами все же. Потому что постоянно слышны взрывы, постоянно артиллерийские обстрелы, слышно даже в окрестностях общины", – заявил он.

Карта: DeepState

1 августа Зеленский заявил, что приоритетом для врага является захват Покровска в Донецкой области.

4 августа Филашкин сообщил, что в Донецкой области из четырех общин принудительно эвакуируют 744 ребенка с их семьями.

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