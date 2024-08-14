В Торецке остаются около 3000 человек, они живут в подвалах

Торецк (Фото: Oleg Petrasyuk/EPA)

В Торецке Донецкой области остаются около 3000 человек, еще не успевших эвакуироваться. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

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"Сейчас в городе находится около 3000 человек. Они находятся в подвальных помещениях. К сожалению, уезжают очень медленно", – констатировал Филашкин.

Ежедневно выезжают из Торецка 10-15 человек. Полицейские и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям работают с органами власти в этом направлении, а оставшимся людям привозят гуманитарную помощь, питьевую воду и медикаменты.

"Ситуация в городе очень сложная. Враг город не занял, заходили диверсионные группы, но наши защитники их отразили. Полностью город под нашим контролем", — подчеркнул глава ОВА.

1 августа бойцы Сил спецопераций остановили прорыв российских оккупантов в один из населенных пунктов на Торецком направлении.

6 августа 32 ОМБр сообщила, что бойцы бригады в течение недели отбили вблизи Торецка 79 вражеских штурмов.

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