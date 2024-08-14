У Торецьку залишаються близько 3000 людей, вони живуть у підвалах

Торецьк (Фото: Oleg Petrasyuk/EPA)

У Торецьку Донецької області залишаються близько 3000 людей, які ще не встигли евакуюватися. Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

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"Зараз у місті знаходиться близько 3000 людей. Вони знаходяться в підвальних приміщеннях. На жаль, виїжджають дуже повільно", – констатував Філашкін.

Щодня виїжджають з Торецька 10-15 людей. Поліціянти та працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій працюють з органами влади в цьому напрямі, а тим людям, які залишилися, привозять гуманітарну допомогу, питну воду й медикаменти.

"Ситуація в місті дуже складна. Ворог місто не зайняв, заходили диверсійні групи, але наші захисники їх відбили. Повністю місто під нашим контролем", – наголосив очільник ОВА.

1 серпня бійці Сил спецоперацій зупинили прорив російських окупантів до одного з населених пунктів на Торецькому напрямку.

6 серпня 32 ОМБр повідомила, що бійці бригади впродовж тижня відбили поблизу Торецька 79 ворожих штурмів.

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