Російські війська вже за шість км від Мирнограда, у місті залишається 20 000 людей – ОВА

Мирноград (Фото: місто ем)

Російські окупаційні війська перебувають за шість кілометрів від Мирнограда Донецької області. У місті залишається близько 20 000 людей із дітьми, повідомив в ефірі Радіо Свобода виконувач обов’язків місцевої військової адміністрації Юрій Третяк.

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За його словами, ситуація у місті є напружено-стабільною. Окупаційні війська продовжують просуватись, нині лінія бойового зіткнення приблизно за шість кілометрів від Мирнограда.

Коментуючи ситуацію з евакуацією, Третяк заявив, що більшість містян самі виїжджають, але є й ті, хто відмовляється. Посадовець наголосив, що всіх вивезти планують до кінця серпня.

"Люди виїжджають, але не так швидко, жваво, як хотілось би, як того потребує ситуація. Перш за все намагаємося організувати евакуацію дітей і людей похилого віку. Багато людей виїжджають самі все ж таки. Тому що постійно чути вибухи, постійно артилерійські обстріли, чути навіть на околицях громади", – заявив він.

Мапа: DeepState

1 серпня Зеленський заявив, що пріоритетом для ворога наразі є захоплення Покровська у Донецькій області.

4 серпня Філашкін повідомив, що у Донецькій області з чотирьох громад примусово евакуюють 744 дитини з їхніми родинами.

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