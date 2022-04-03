Российские войска везли мобильные крематории, чтобы скрыть свои преступления – Подоляк
03.04.2022, 20:08
Михаил Подоляк (скриншот из видеозаписи Радио Свобода)
Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил в Twitter, что российские войска везли в Украину мобильные крематории, чтобы скрыть следы своих преступлений.
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"Российские солдаты заходили в Украину с военным оркестром и колоннами Росгвардии. Но за ними всегда следовали мобильные крематории. Зачем брать крематории, если не веришь в сопротивление? Теперь понятно – чтобы скрыть военные преступления. Это не ошибка исполнителя. Это спланированный геноцид", – написал он.
Подоляк подписал твит хэштегом #BuchaMassacre – #РезняВБуче.
- На стыке марта и апреля украинские военные освободили Киевскую область от российских оккупантов.
- На улицах освобожденных городов, в частности в Буче, были обнаружены тела убитых мирных жителей. У многих растрелянных связаны руки.
- Западные лидеры потрясены и требуют расследования военных преступлений армии РФ.
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