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Российские войска везли мобильные крематории, чтобы скрыть свои преступления – Подоляк

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2022, 20:08
Российские войска везли мобильные крематории, чтобы скрыть свои преступления – Подоляк - Фото
Михаил Подоляк (скриншот из видеозаписи Радио Свобода)

Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил в Twitter, что российские войска везли в Украину мобильные крематории, чтобы скрыть следы своих преступлений.

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"Российские солдаты заходили в Украину с военным оркестром и колоннами Росгвардии. Но за ними всегда следовали мобильные крематории. Зачем брать крематории, если не веришь в сопротивление? Теперь понятно – чтобы скрыть военные преступления. Это не ошибка исполнителя. Это спланированный геноцид", – написал он.

Подоляк подписал твит хэштегом #BuchaMassacre – #РезняВБуче.

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Марк Сировой
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