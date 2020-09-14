Российские врачи умышленно скрывали факт отравления Навального — Reuters

Источники агентства сообщили, что решение выпустить политика на лечение за границу было принято напрямую из Кремля

Версия омских врачей о нарушении обмена веществ у российского оппозиционера Алексея Навального была заранее неправдивой. Парамедики, которые первые оказали ему помощь, наблюдали у него клиническую картину отравления. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

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На момент госпитализации российского политика, фельдшеры сразу исключили возможную диабетическую кому и инсульт. Они также не обнаружили нарушений уровня сахара в его крови. Показатели составляли 3-5 ммоль на литр.

Источники агентства сообщают, что врачи наблюдали симптомы отравления и поэтому ввели Навальному инъекцию атропина. Именно этот препарат мог спасти жизнь оппозиционеру. Он широко используется в экстренных ситуациях, в том числе для лечения воздействия пестицидов или нервно-паралитических агентов, таких как "Новичок".

Позднее главный токсиколог Омской больницы скорой помощи № 1 Александр Сабаев заявлял журналистам, что врачи бригады скорой помощи диагностировали у Навального превышение уровня сахара в крови, а атропин не вводили.

По его словам, показатель составлял 13 ммоль на литр, что является значительным превышением нормы.

Ранее издание Meduza тоже подтверждало факт отравления Навального.

Источники агентства также сообщили, что решение выпустить Навального на лечение за границу было принято непосредственно в Кремле и доведено до сведения лечивших его в Омске врачей по телефону.

"Мы сидели в кабинете, когда поступил звонок из Кремля, и они сказали выпустить пациента… и работа началась. Все вздохнули с облегчением", — добавил один из собеседников агентства.

2 сентября специализированная лаборатория Бундесвера провела токсикологическое исследование анализов Навального, в его организме был обнаружен "Новичок".

14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили отравление политика Алексея Навального "Новичком".

Станислав Стороженко

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