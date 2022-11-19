Российским мобилизованным в Беларуси выдали старую форму и использованное снаряжение – ГШ

В Беларуси российским мобилизованным, которые проходили там обучение, выдали старую форму и использованное снаряжение. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в сводке вечером 19 ноября.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным Генштаба ВСУ, в Брестской области Беларуси завершились военные учения подразделений 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии вооруженных сил России.

Как отмечается, российские военнослужащие, призванные в ходе проведения так называемой частичной мобилизации, имеют низкий уровень морально-психологического состояния, в частности, из-за неудовлетворительного обеспечения.

"Часть указанного личного состава получила старую форму одежды и снаряжение, которое использовалось ранее. Военная техника, в основном, в плохом техническом состоянии – все время нуждается в ремонте", – сообщили в Генштабе ВСУ.

Читайте также: В России готовят вторую волну мобилизации, это еще больше перегрузит их систему – ISW

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.