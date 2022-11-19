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Российским мобилизованным в Беларуси выдали старую форму и использованное снаряжение – ГШ

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2022, 22:40
Российским мобилизованным в Беларуси выдали старую форму и использованное снаряжение – ГШ - Фото
Мобилизованные в России (Скриншот видео)

В Беларуси российским мобилизованным, которые проходили там обучение, выдали старую форму и использованное снаряжение. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в сводке вечером 19 ноября.

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По данным Генштаба ВСУ, в Брестской области Беларуси завершились военные учения подразделений 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии вооруженных сил России.

Как отмечается, российские военнослужащие, призванные в ходе проведения так называемой частичной мобилизации, имеют низкий уровень морально-психологического состояния, в частности, из-за неудовлетворительного обеспечения. 

"Часть указанного личного состава получила старую форму одежды и снаряжение, которое использовалось ранее. Военная техника, в основном, в плохом техническом состоянии – все время нуждается в ремонте", – сообщили в Генштабе ВСУ.

Читайте также: В России готовят вторую волну мобилизации, это еще больше перегрузит их систему – ISW

Наталія Медведєва
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мобилизация беларусь война
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