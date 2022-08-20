Российский дипломат в Вене публично призвал к уничтожению украинцев
20.08.2022, 12:15
Михаил Ульянов (Фото - Wikipedia)
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ответил в Twitter на пост президента Владимира Зеленского призывом "не щадить украинское население".
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Ульянов написал "No mercy to the Ukrainian population!" (то есть, "Никакой пощады украинскому населению!") в ответ на пост Зеленского с благодарностью Джо Байдену за очередной транш военной помощи.
Ульянов затем удалил пост, но его успели зафиксировать скриншотами и его копия есть в веб-архиве.
После возникшего резонанса Ульянов опубликовал разъяснения, что он якобы имел в виду "беспощадность" США и Зеленского по отношению к украинцам.
- В мае СБУ разоблачила 900 военных армии РФ, причастных к пыткам украинцев.
- В начале августа глава МО Резников заявил, что "нужна демонстрация наказания оккупантов – неотвратимого и без срока давности".
- 7 августа Офис генпрокурора сообщил, что Украина расследует почти 26 000 вероятных военных преступлений, совершенных после вторжения России 24 февраля.
- 15 августа российские медиа опубликовали интервью с военными РФ Фролкиным, Даниловым, Глотовым и Шепеленко, которые рассказали, как они грабили и убивали мирных жителей в Украине.
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