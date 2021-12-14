Российский посол в Британии пообещал "ответ Москвы", если Украина вступит в НАТО

Российский посол в Британии заявил, что вступление Украины в НАТО "недопустимо", и Москва "ответит на этот шаг". Об этом дипломат МИД РФ Андрей Келин сказал в эфире одного из телеканалов.

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Он пожаловался, что российскую позицию по этому вопросу "принципиально не слышат в НАТО", а стороны находятся "в параллельных информационных пространствах".

Любое вторжение России в Украину будет катастрофой, что приведет к огромным человеческим потерям с обеих сторон, заявил глава Минобороны Резников.

7 декабря 2021 года состоялись переговоры президента России Путина и США Байдена на фоне угрозы нового вторжения РФ в Украину. Белый дом заявил, что готов на экономические и другие меры в случае военной эскалации России. LIGA.net вела хронику этого события.

9 декабря Байден рассказал президенту Зеленскому о переговорах с Путиным. Свои версии разговора объявили Банковая и Белый дом.

Александр Матвиенко

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