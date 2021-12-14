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Российский посол в Британии пообещал "ответ Москвы", если Украина вступит в НАТО

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2021, 15:01
Российский посол в Британии пообещал
Андрей Келин (фото – EPA)

Российский посол в Британии заявил, что вступление Украины в НАТО "недопустимо", и Москва "ответит на этот шаг". Об этом дипломат МИД РФ Андрей Келин сказал в эфире одного из телеканалов.

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Он пожаловался, что российскую позицию по этому вопросу "принципиально не слышат в НАТО", а стороны находятся "в параллельных информационных пространствах".

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Александр Матвиенко
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агрессия России геополитика нато Андрей Келин
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