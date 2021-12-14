"Будет кровь – украинцев и россиян". Резников предостерег Кремль от вторжения

Любое вторжение России в Украину будет катастрофой, что приведет к огромным человеческим потерям с обеих сторон. Об этом заявил глава Минобороны Алексей Резников в интервью изданию Politico.

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Министр обороны повторился, что "многие солдаты из России приедут домой в гробах".

"Это будет украинская кровь, это будет русская кровь, и много солдат из России будет приезжать домой в гробах, и это покажут каналы в Facebook, Instagram, Telegram. Это будет катастрофа", – сказал Резников.

Он сказал журналистам, что Украина не является конечной целью президента России Владимира Путина. Украина является "географическим центром Европы", так что, если будет война, "она придет в Европу, а не только в Украину".

Глава Минобороны считает, что Путин заинтересован не столько в самой Украине, сколько в том, чтобы показать Европе, что может сделать Россия.

СПРАВКА. По данным украинской и западных разведок, сейчас численность российских военных у границ Украины составляет около 94 000. В США предполагают, что Россия может вновь атаковать Украину по трем направлениям и готовиться к длительной оккупации. По . По данным украинской и западных разведок, сейчас численность российских военных у границ Украины составляет около 94 000. В США предполагают, что Россия может вновь атаковать Украину по трем направлениям и готовиться к длительной оккупации. По словам президента Зеленского, Путин в разговоре с президентом Байденом заверил США и весь мир, что "не собирается продолжать эскалацию" против Украины.

7 декабря 2021 года состоялись переговоры президента России Путина и США Байдена на фоне угрозы нового вторжения РФ в Украину. Белый дом заявил, что готов на решительные экономические и другие меры в случае военной эскалации России. LIGA.net вела хронику этого события.

вела хронику этого события. 9 декабря Байден рассказал Зеленскому о переговорах с Путиным. Свои версии разговора объявили Банковая и Белый дом.

13 декабря премьер-министр Великобритании Джонсон провел телефонный разговор с президентом России Путиным. Он выразил глубокую обеспокоенность наращиванием российских войск на границе с Украиной.

Александр Матвиенко

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