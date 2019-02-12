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12.02.2019, 12:29

Российский суд продлил арест четырем пленным морякам

Российский суд продлил арест четырем пленным морякам - Фото
Фото: EPA

Сегодня судебное заседание проходило в закрытом режиме

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Московский городской суд 12 февраля отклонил апелляции четырех военнопленных украинских моряков и оставил всех под стражей до конца апреля. Об этом сообщил координатор адвокатов украинских моряков Николай Полозов.

"12 февраля в Московском городском суде состоялось рассмотрение апелляционных жалоб защиты второй четверки военнопленных украинских моряков: Евгения Семидоцкого, Андрея Опрыско, Романа Мокряка, Сергея Цыбизова", - отметил Полозов.

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По его словам, всех четверых военнопленных доставили в суд, однако по ходатайству следователя, поддержанного прокурором, суд принял решение провести судебное заседание в закрытом режиме.

"В ходе заседания защита ходатайствовала о приобщении копий резолюции ПАСЕ, в которой содержится требование к российским властям о незамедлительном освобождении захваченных военных моряков и обращении с ними в соответствии нормами женевских конвенций. В удовлетворении данного ходатайства было отказано", - подчеркнул Полозов.

Он добавил, что итоговое решение суда стало таким же, как и по предыдущей четверке - "постановление Лефортовского районного суда Москвы оставлено без изменения, а военнопленные остаются в СИЗО до конца апреля".

Ранее в Лефортовском суде до 24 апреля продлили арест двенадцати украинским морякам.

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Теги: суд, Москва, Николай Полозов, пленные моряки
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