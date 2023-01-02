Российский военный блок ОДКБ получил нового генсека. Им стал представитель Казахстана
Российский военный блок ОДКБ получил нового генерального секретаря — им стал бывший посол Казахстана в РФ Имангали Тасмагамбетов. Об этом сообщило казахское издание Tengrinews.
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Тасмагамбетов вступил в должность генсека с 1 января, он будет занимать ее три года. Решение о его назначении было принято на заседании ОДКБ в Ереване 23 ноября.
Ранее должность занимал представитель режима беларусского диктатора Александра Лукашенко Станислав Зась.
Генсек является высшим административным должностным лицом ОДКБ и осуществляет руководство секретариатом. Согласно уставу ОДКБ, генсек назначается сроком на три года по представлению совета министров иностранных дел стран ОДКБ.
Представитель Казахстана впервые будет возглавлять организацию. Тасмагамбетов был министром обороны Казахстана, послом страны в России, а также занимал ряд других государственных постов.
- Недавно в Министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что военный блок ОДКБ не будет участвовать в войне России против Украины.
- Армянский премьер Никол Пашинян обвинил союзников по ОДКБ, что те не помогают стране вооружениями в ее военном конфликте с Азербайджаном, несмотря на оплаченные Ереваном поставки.
- Ранее Пашинян раскритиковал ОДКБ за бездействие во время конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе в 2020 году.
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