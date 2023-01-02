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Российский военный блок ОДКБ получил нового генсека. Им стал представитель Казахстана

Цей матеріал також доступний українською
02.01.2023, 14:43
Российский военный блок ОДКБ получил нового генсека. Им стал представитель Казахстана - Фото
Имангали Тасмагамбетов (Фото: tengrinews)

Российский военный блок ОДКБ получил нового генерального секретаря — им стал бывший посол Казахстана в РФ Имангали Тасмагамбетов. Об этом сообщило казахское издание Tengrinews.

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Тасмагамбетов вступил в должность генсека с 1 января, он будет занимать ее три года. Решение о его назначении было принято на заседании ОДКБ в Ереване 23 ноября. 

Ранее должность занимал представитель режима беларусского диктатора Александра Лукашенко Станислав Зась. 

Генсек является высшим административным должностным лицом ОДКБ и осуществляет руководство секретариатом. Согласно уставу ОДКБ, генсек назначается сроком на три года по представлению совета министров иностранных дел стран ОДКБ.

Представитель Казахстана впервые будет возглавлять организацию. Тасмагамбетов был министром обороны Казахстана, послом страны в России, а также занимал ряд других государственных постов.

СПРАВКА. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Власти РФ пытаются представить ОДКБ как "реальную альтернативу" НАТО и всеми силами добиваются увеличения веса ОДКБ в системе международных отношений.

Читайте также: Генсек ОДКБ утверждает, что участие организации в войне РФ против Украины не обсуждалось

Дмитро Гриниченко
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Россия казахстан одкб
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