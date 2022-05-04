Российский военный вертолет нарушил воздушное пространство Финляндии
Сегодня утром российский военный вертолет Ми-17 нарушил воздушное пространство Финляндии. Об этом сообщает yle со ссылкой на Минобороны страны.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По данным министерства, нарушение воздушного пространства произошло вдоль восточной границы Финляндии между городами Кесялахти и Париккала около 10:40 утра.
В министерстве добавили, что вертолет пролетел на 4-4,5 км вглубь территории Финляндии.
Пограничная служба начала предварительное расследование инцидента.
В Минобороны отметили, что это второе нарушение Россией воздушного пространства Финляндии в этом году. Предыдущее нарушение произошло 8 апреля с участием российского самолета Ил-96-300.
- 29 апреля российский военный самолет-разведчик нарушил воздушное пространство Швеции.
Читайте также: Финляндия и Швеция подадут заявки в НАТО уже в мае – Reuters
Комментарии