UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Российский военный вертолет нарушил воздушное пространство Финляндии

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2022, 21:40
Российский военный вертолет нарушил воздушное пространство Финляндии - Фото
Ми-17 (скриншот с видео)

Сегодня утром российский военный вертолет Ми-17 нарушил воздушное пространство Финляндии. Об этом сообщает yle со ссылкой на Минобороны страны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным министерства, нарушение воздушного пространства произошло вдоль восточной границы Финляндии между городами Кесялахти и Париккала около 10:40 утра.

В министерстве добавили, что вертолет пролетел на 4-4,5 км вглубь территории Финляндии.

Пограничная служба начала предварительное расследование инцидента.

В Минобороны отметили, что это второе нарушение Россией воздушного пространства Финляндии в этом году. Предыдущее нарушение произошло 8 апреля с участием российского самолета Ил-96-300.

  • 29 апреля российский военный самолет-разведчик нарушил воздушное пространство Швеции.

Читайте также: Финляндия и Швеция подадут заявки в НАТО уже в мае – Reuters

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия Финляндия
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 