Российскому флоту не хватает морпехов – Одесская ОВА
Российскому флоту не хватает морпехов, личный состав этих подразделений пытаются пополнить за счет военных других специальностей. Об этом сообщил в Telegram спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
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По его словам, в Черном море ходят несколько российских кораблей, которые запускают ракеты по украинским территориям.
"Морпехов у врага не хватает. Они уже начинают снимать с других кораблей (военных. – Ред.) других специальностей. Говорят, что дошли до начальников гальюнов и коков", – сказал Братчук.
Он также считает, что сегодня российским морпехам не повезет – в Черном море ожидается шторм.
- Ранее разведка Британии подтвердила отстранение главы Черноморского флота РФ Игоря Осипова за потерю флагмана, крейсера "Москва". По данным ГУР, он арестован.
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