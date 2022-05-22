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Российскому флоту не хватает морпехов – Одесская ОВА

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2022, 08:53
Российскому флоту не хватает морпехов – Одесская ОВА - Фото
Крейсер "Москва" (фото - ЕРА)

Российскому флоту не хватает морпехов, личный состав этих подразделений пытаются пополнить за счет военных других специальностей. Об этом сообщил в Telegram спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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По его словам, в Черном море ходят несколько российских кораблей, которые запускают ракеты по украинским территориям.

"Морпехов у врага не хватает. Они уже начинают снимать с других кораблей (военных. – Ред.) других специальностей. Говорят, что дошли до начальников гальюнов и коков", – сказал Братчук.

Он также считает, что сегодня российским морпехам не повезет – в Черном море ожидается шторм.

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Марк Сировой
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черноморский флот рф морпехи сергей братчук Одесская ОВА
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