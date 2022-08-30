Российскую ПВО С-400 у Евпатории сняли со спутника: вероятно, ее фотографировали туристы

Американское профильное издание The War Zone опубликовало спутниковый снимок компании Planet российской системы ПВО С-400 возле Евпатории во временно оккупированном Крыму.

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Размещение батареи – "относительно новое", пишут журналисты. Они предполагают, что спутнику, вероятно, удалось снять ту систему ПВО, фото которой публиковали в соцсетях российские туристы.

Россия разместила ряд систем ПВО дальнего действия в Крыму и вдоль границ Украины, чтобы защититься от возможных ракетных ударов, пишут в издании. При этом ПВО в Крыму в последние недели, вероятно, была задействована для борьбы с беспилотниками.

Ранее Россия забрала из Сирии батарею ПВО С-300 и привезла ее в Новороссийск.

МИД вызвал посла Турции из-за пропуска через Босфор российского корабля с С-300 на борту.

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Марк Сировой

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