Российскую ПВО С-400 у Евпатории сняли со спутника: вероятно, ее фотографировали туристы
Американское профильное издание The War Zone опубликовало спутниковый снимок компании Planet российской системы ПВО С-400 возле Евпатории во временно оккупированном Крыму.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Размещение батареи – "относительно новое", пишут журналисты. Они предполагают, что спутнику, вероятно, удалось снять ту систему ПВО, фото которой публиковали в соцсетях российские туристы.
Россия разместила ряд систем ПВО дальнего действия в Крыму и вдоль границ Украины, чтобы защититься от возможных ракетных ударов, пишут в издании. При этом ПВО в Крыму в последние недели, вероятно, была задействована для борьбы с беспилотниками.
- Ранее Россия забрала из Сирии батарею ПВО С-300 и привезла ее в Новороссийск.
- МИД вызвал посла Турции из-за пропуска через Босфор российского корабля с С-300 на борту.
Смотрите также: В небе над Евпаторией "хлопки", оккупанты говорят – работает ПВО: видео
Комментарии