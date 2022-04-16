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Россию не воспринимает и никогда не будет воспринимать весь украинский народ – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
16.04.2022, 00:04
Россию не воспринимает и никогда не будет воспринимать весь украинский народ – Зеленский - Фото
Скриншот с видео

Российские оккупанты продолжают террор против мирного населения Украины. Они ищут на временно захваченных территориях активистов, ветеранов АТО/ООС, журналистов. Но их проблема в том, что Россию не воспринимает и никогда уже не будет воспринимать весь украинский народ. Об этом в своем видеообращении по итогам 51-го дня войны сказал президент Владимир Зеленский.

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На востоке и юге Украина ситуация еще очень сложная, отметил он. В оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей российские оккупанты продолжают террор против мирных жителей нашей страны, ищут всех, кто когда-либо был связан с украинской армией или государственными структурами.

"Оккупанты думают, что это им как-то упростит контроль над территорией. Но они очень ошибаются. Они обманывают сами себя. Проблема оккупантов не в том, что их не воспринимают какие-то активисты, ветераны или журналисты. Проблема России в том, что их не воспринимает и никогда уже не будет воспринимать весь украинский народ. Россия навсегда проиграла Украину, да и что там говорить — весь мир проиграла. Уже нигде ее не будут воспринимать", – сказал президент.

Жестокость, с которой российские войска пытаются завоевать Приазовье, Донбасс, Харьковскую область, "только добивает минимальные шансы этих территорий и этих людей хоть когда-нибудь в будущем иметь какие-либо связи с этой страной".

"Возможно, где-то в России за жестокость и уважают, но в Украине за жестокость презирают и наказывают. И это обязательно", – отметил Зеленский.

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Россия война
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