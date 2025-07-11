Россию ночью атаковали дроны. Взрывы слышали под Москвой, в Туле погиб спасатель

Атака дронов (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Тульскую область России в ночь на 11 июля атаковали дроны, якобы есть один погибший. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По его словам, противовоздушная оборона уничтожила 13 дронов над областью. Известно якобы об одном погибшем из-за атаки и еще одном раненом местном жителе.

По информации Главного управления МЧС области, погибший – 38-летний пожарный Илья Ковалев. Он скончался якобы при ликвидации последствий ночной атаки дронов.

Илья Ковалев (Фото: ресурсы оккупантов)

Также дроны были зафиксированы над Московской областью. По данным российского Минобороны, уничтожено якобы 11 БпЛА. В то же время Telegram-канал Exilenova+ сообщает о том, что в Подмосковье мог быть атакован завод "Кронштадт" в городе Дубна и Луховицкий авиационный завод имени П. Воронина в городе Луховицы Московской области. Местные жаловались на взрывы, но официального подтверждения нет.

Кроме того, мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что на территории авиационного завода имени Бериева якобы упали обломки сбитых дронов и обошлось без последствий. В Минобороны отчитались о "сбивании двух БпЛА" над Ростовской областью.

Это предприятие специализируется на ремонте российской авиации Военно-морского флота и дальней авиации российских Военно-воздушных сил.

Всего над российскими регионами силами ПВО якобы были уничтожены 155 дронов, заявили в Минобороны.