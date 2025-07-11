Росію вночі атакували дрони. Вибухало під Москвою, у Тулі та Таганрозі – відео

У російському Міноборони відзвітували про нібито збивання 155 дронів

Атака дронів (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Ряд областей Росії атакували дрони в ніч проти 11 липня. Вибухи чули у Підмосков'ї, Тулі та Таганрозі.

Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв повідомив, що протиповітряна оборона нібито знищила 13 дронів над областю. Відомо нібито про одного загиблого через атаку і ще одного пораненого місцевого мешканця.

Мер Таганрога Світлана Камбулова повідомила, що на території авіаційного заводу імені Берієва нібито впали уламки збитих дронів і обійшлося без наслідків та постраждалих. У Міноборони прозвітували про "збивання двох БпЛА" над Ростовською областю.

Це підприємство спеціалізується на ремонті російської авіації Військово-морського флоту та дальньої авіації російських Військово-повітряних сил.

Російський Telegram-канал ASTRA повідомив, що жителі Підмосков'я скаржилися на вибухи. Загалом над російськими регіонами силами ППО нібито було знищено 155 дронів, заявили в Міноборони.

ДОПОВНЕНО о 12:13