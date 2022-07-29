Россию нужно немедленно признать государством-террористом, иначе пытки не остановить – МИД
МИД в специальном заявлении призвал Офис прокурора Международного уголовного суда "безотлагательно обратить внимание" на информацию о пытках российскими оккупантами украинских военнопленных в контексте расследования военных преступлений РФ.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Призываем Офис прокурора Международного уголовного суда безотлагательно обратить внимание на зверства российских военнослужащих в контексте расследования военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных гражданами РФ на территории Украины", – сказано в заявлении.
МИД отмечает, что появление информации о пытках в отношении украинских военнопленных "совпало с совершением Россией другого военного преступления – обстрела исправительного учреждения в оккупированной Еленовке".
Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество "осудить агрессивное нарушение международного права со стороны РФ и немедленно признать Россию государством-террористом", а также подчеркнул, что промедление с таким решением будут только поощрять Россию к дальнейшим преступлениям.
МИД Украины заявляет, что продолжит усилия для привлечения российских военных преступников к строжайшей ответственности.
- Российские оккупанты обстреляли колонию с украинскими военнопленными в Еленовке на временно оккупированной территории Донецкой области. По предварительным данным, погибли около 40 военнопленных, еще 130 бойцов получили ранения. В Генштабе заявили, что оккупанты намеренно обстреляли колонию, чтобы обвинить Украину в "военных преступлениях", а также скрыть факты пыток и расстрелов украинских бойцов, которые совершались по приказу российского командования и террористов ЛДНР.
- Первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий объявил охоту на каждого оккупанта, причастного к убийству украинских пленных в Еленовке.
- В патронатной службе "Азова" заявили, что после обстрела российские пропагандисты начали психологическую спецоперацию против полка и украинского общества.
Читайте также: ЧВК Вагнера и вранье. Россия совершила массовое убийство пленных в Еленовке: что известно
Комментарии