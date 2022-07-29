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Россию нужно немедленно признать государством-террористом, иначе пытки не остановить – МИД

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2022, 18:25
Россию нужно немедленно признать государством-террористом, иначе пытки не остановить – МИД - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото - МИД)

МИД в специальном заявлении призвал Офис прокурора Международного уголовного суда "безотлагательно обратить внимание" на информацию о пытках российскими оккупантами украинских военнопленных в контексте расследования военных преступлений РФ.

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"Призываем Офис прокурора Международного уголовного суда безотлагательно обратить внимание на зверства российских военнослужащих в контексте расследования военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных гражданами РФ на территории Украины", – сказано в заявлении.

МИД отмечает, что появление информации о пытках в отношении украинских военнопленных "совпало с совершением Россией другого военного преступления – обстрела исправительного учреждения в оккупированной Еленовке".

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество "осудить агрессивное нарушение международного права со стороны РФ и немедленно признать Россию государством-террористом", а также подчеркнул, что промедление с таким решением будут только поощрять Россию к дальнейшим преступлениям.

МИД Украины заявляет, что продолжит усилия для привлечения российских военных преступников к строжайшей ответственности.

СПРАВКА. 28 июля в сети появились кадры, на которых один из российских военных отрезает тестикулы связанному украинскому военнопленному. Видео пыток стало вирусным в соцсетях, в частности, на популярной в США платформе Reddit, где Россию в комментариях уже сравнивают с террористами ИГИЛ.

Читайте также: ЧВК Вагнера и вранье. Россия совершила массовое убийство пленных в Еленовке: что известно

Сергей Бережной
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пытки МИД Украины военнопленные государственный терроризм
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