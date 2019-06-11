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11.06.2019, 06:19

Россию вынудят сесть за стол переговоров по Крыму - Климкин

Россию вынудят сесть за стол переговоров по Крыму - Климкин - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Вердикты международных судов по искам "Украина vs РФ" вынудят агрессора пойти на переговоры из-за издержек, считает глава МИД

Украина выиграет международные судебные дела по искам "Украина против России", после чего оккупанты вынуждены будут начать переговоры. Так считает министр иностранных дел Павел Климкин, пишет ресурс Крым.Реалии.

Когда это может случиться, он не говорит, ограничиваясь прогнозом "в какой-то момент".

"Будет решение международного суда относительно двух фундаментальных конвенций, в том числе о запрете финансирования расовой дискриминации. Будет решение международного арбитража в соответствии с Конвенцией о морском праве. И там тоже совершенно ясно, что делает Россия. И последствия этих решений она будет вынуждена обсуждать”, - сказал глава МИД.

Первыми российские оккупанты "будут вынуждены" обсудить гуманитарные и экологические проблемы на захваченном в 2014 году полуострове. А затем придет время и говорить о его статусе и деоккупации.

“За стол переговоров могут сесть вместе представители стран и международных организаций”, - заявил Климкин.

Пока что Москва категорически отказывается что-либо обсуждать по отобранному у соседней страны Крыму. 

6 июня Рада отказалась уволить Климкина. Вчера он заявил, что из-за политического кризиса Молдова может "превратиться в плацдарм России".

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Теги: Крым, переговоры, павел климкин, оккупация
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