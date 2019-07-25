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РосСМИ рассказали об экипаже задержанного в Измаиле танкера

РосСМИ рассказали об экипаже задержанного в Измаиле танкера - Фото
Российский танкер NEYMA (фото - Владимир Владиславлев)
25.07.2019, 17:26

Все члены команды задержанного судна - граждане РФ

Экипаж задержанного сегодня в порту Измаила танкера "NEYMA" состоит из 10-12 моряков. Все они россияне, предположительно, из южных регионов РФ. Об этом сообщает российское ТАСС со ссылкой на источник в Российском профессиональном союзе моряков.

"Это судно класса река-море, значит, на борту экипаж 10-12 человек. Порт приписки - Таганрог, значит можно предположить, что из южных регионов, - сказал собеседник. - Требования российского законодательства таковы, что старший комсостав должен состоять из граждан РФ: капитан, старший помощник, старший механик и радиоспециалист - как минимум четыре человека".

При этом он уточнил, что другие члены экипажа могут быть иностранцами, однако компания должна получить специальное разрешение для таких работников, а также уведомить профсоюз. По словам собеседника, к ним информации о иностранцах в экипаже "NEYMA" не поступало.

Он уточнил, что судно принадлежит геленджикской компании Altomar Shipping, на которую зарегистрировано только одно судно.

Конкурсный управляющий ООО "Волго-Донское Судовое Агентство" из Волгограда Андрей Медведев уточнил ТАСС, что данное судно в январе 2019 года было продано компании Altomar Shipping, а компания Волго-Донское судовое агентство еще в 2015 году была признана банкротом.

25 июля СБУ совместно с военной прокуратурой задержали российский танкер "NEYMA" в порту Измаил. В Службе безопасности заявили, что задержанный танкер в ноябре 2018 года блокировал проход украинских военных кораблей в Керченском проливе. СБУ показала видео задержания.

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NEYMA танкер Измаил
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