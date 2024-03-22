РосСМИ: Вертолет РФ жестко приземлился на Белгородщине, пилот ранен. ГУР уточняет

Российские каналы сообщают об этой аварии, уточняя, что вертолет якобы получил механические повреждения

Ми-8 (Фото: EPA)

Российские СМИ заявляют о том, что недалеко от поселка Ровеньки Белгородской области якобы упал военный вертолет Ми-8, а пилот получил ранения. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в комментарии для Liga.net отметил, что эта информация уточняется.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Вертолет Ми-8 МО РФ совершил жесткую посадку в районе поселка Ровеньки Белгородской области накануне, 21 марта. Пилот ранен", – проинформировало российское издание Astra со ссылкой на источник.

Также другие российские каналы сообщают об этой аварии, уточняя, что вертолет якобы получил механические повреждения.

По данным росСМИ, на борту якобы было четыре человека, одного пострадавшего доставили в больницу, а "причиной жесткой посадки стала ошибка пилота".

4 февраля Министерство по чрезвычайным ситуациям оккупантов заявило об исчезновении своего вертолета Ми-8 в Республике Карелия на северо-западе России.

17 марта во временно оккупированном Россией молдавском Приднестровье заявили об ударе дрона-камикадзе по воинской части в Тирасполе. На снимках, которые также были обнародованы, виден сгоревший вертолет — вероятно, Ми-8.

Читайте также: Командующий Воздушными силами объявил об ударе ракетами по двум "сушкам". Минус Су-34 у РФ