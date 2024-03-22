РосЗМІ: Гелікоптер РФ жорстко приземлився на Бєлгородщині, пілот поранений. ГУР уточнює

Російські канали повідомляють про цю аварію, уточнюючи, що гелікоптер нібито отримав механічні пошкодження

Мі-8 (Фото: EPA)

Російські ЗМІ заявляють про те, що неподалік селища Ровеньки Бєлгородської області нібито впав військовий вертоліт Мі-8, а пілот отримав поранення. Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов у коментарі для Liga.net зазначив, що наразі ця інформація уточнюється.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Вертоліт Мі-8 МО РФ здійснив жорстку посадку в районі селища Ровеньки Бєлгородської області напередодні, 21 березня. Пілот поранений", – проінформувало російське видання Astra із посиланням на джерело.

Також інші російські канали повідомляють про цю аварію, уточнюючи, що гелікоптер нібито отримав механічні пошкодження.

За даними росЗМІ, на борту нібито було чотири людини, одного постраждалого доправили до лікарні, а "причиною жорсткої посадки стала помилка пілота".

4 лютого Міністерство з надзвичайних ситуацій окупантів заявило про зникнення свого гелікоптера Мі-8 у Республіці Карелія на північному заході Росії.

17 березня у тимчасово окупованому Росією молдовському Придністров'ї заявили про удар дрона-камікадзе по військовій частині в Тирасполі. На знімках, які також було оприлюднено, видно вертоліт, що згорів, — імовірно, Мі-8.

Читайте також: Командувач Повітряних сил оголосив про удар ракетами по двох "сушках". Мінус Су-34 у Росії