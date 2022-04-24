РПЦ помогает оккупантам вывозить украинцев в Россию – Слідство

Русская православная церковь играет одну из ключевых ролей в депортации и расселении украинцев на территории страны-оккупанта РФ. Расследование об этом провели журналисты Slidstvo.info.

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По различным данным, которые озвучивают власти Украины, захватчики принудительно вывезли в Россию около 600 000 украинцев. Пятая часть из них – дети. Перед расселением по России людей пропускают через фильтрационные лагеры и отбирают документы. Такие действия нарушают Женевскую конвенцию и имеют признаки геноцида.

Авторы расследования выяснили (благодаря взлому электронной почты группой Anonymus и проектом DDoSecrets), что с первого же дня полномасштабного вторжения России МЧС РФ направляет отчеты по временно оккупированным территориям Украины и принудительно вывезенным оттуда украинцам на e-mail Синодального отдела по благотворительности РПЦ.

Пользуясь этой информацией, РПЦ расселяет людей по монастырям и приютам: данные об этих местах есть у журналистов, которые составили карту.

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Проживание украинцев "при РПЦ" попы хотят отслеживать через камеры наблюдения, с людьми проводят "духовные беседы".

Кроме того, МЧС оккупантов на ежедневной основе сообщает в РПЦ, что произошло на захваченных территориях, какие изменения произошли в маршрутах вывоза граждан Украины, сколько людей депортировано, когда и куда они будут доставлены в РФ.

В Мариуполе россияне проводят фильтрацию всех оставшихся мужчин.

Британская правозащитница баронесса Гелена Кеннеди заявила, что у российских военнослужащих есть "негласное разрешение" на изнасилование украинских граждан.

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Евгений Пилипенко

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