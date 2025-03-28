Рубио: Для переговоров с Россией на высоком уровне еще слишком рано
Сейчас преждевременно ожидать переговоров между США и Россией на высоком уровне. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, передает Barrons.
"Я думаю, нам нужно добиться большего прогресса на техническом уровне", – сказал он в ответ на вопрос о том, пришло ли время для переговоров на более высоком уровне.
Госсекретарь отметил, что США предстоит проделать "большую работу" в переговорах. Особенно это касается российской стороны, с которой США "не общались годами".
Что касается точных сроков для достижения прогресса, то Рубио сказал, что не может сейчас называть их, так как это не зависит от США. Администрация президента США Дональда Трампа проведет консультации для обсуждения результатов встреч.
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