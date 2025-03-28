Рубіо: Для переговорів з Росією на високому рівні ще зарано
Наразі передчасно очікувати переговорів між США та Росією на високому рівні. Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо, передає Barrons.
"Я думаю, нам потрібно досягти більшого прогресу на технічному рівні", – сказав він у відповідь на питання про те, чи настав час для переговорів на вищому рівні.
Держсекретар зазначив, що США проведуть "велику роботу" у переговорах. Особливо це стосується російської сторони, з якою США "не спілкувалися роками".
Щодо точних термінів для досягнення прогресу, то Рубіо сказав, що не може зараз називати їх, оскільки це не залежить від США. Адміністрація президента США Дональда Трампа проведе консультації щодо обговорення результатів зустрічей.
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