Руководили захватом Киева. ГУР обнародовало личные данные трех военачальников РФ

Главное управление разведки Минобороны опубликовало личные данные еще троих российских военных преступников, принадлежащих к высшему командному составу, которые осознанно выполняют приказы путинского режима по уничтожению Украины.

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Селиверстов Владимир Вячеславович

Принимает непосредственное участие в открытом военном вторжении в Украину – командует подразделениями 106-й воздушно-десантной дивизии, выделенными в состав группировки войск "Восток".

С февраля по апрель руководил действиями по захвату Киева с западного направления. Военнослужащие указанных подразделений причастны к военным преступлениям против мирного населения Киевской области.

Как заместитель командира специального подразделения ВДВ разрабатывал и проводил отдельные операции в ходе оккупации Крыма и Донбасса.

Личные данные Селиверстова.

Игламов Альберт Ильдусович

Принимает непосредственное участие в открытом военном вторжении в Украину – командует подразделениями 18-й бригады армейской авиации, выделенными в состав группировки войск "Восток".

В ходе операции по захвату Киева летный состав бригады привлекался к нанесению ракетных ударов, которые привели к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры и жертвам среди мирного населения на территории Киевской области.

Личные данные Игламова.

Чубарыкин Сергей Викторович.

Принимает непосредственное участие в открытом военном вторжении в Украину – командует подразделениями 76-й десантно-штурмовой дивизии, которые выделены в состав группировки войск "Восток".

С февраля по апрель руководил действиями во время операции по захвату Киева с западного направления. Военнослужащие указанных подразделений причастны к военным преступлениям против мирного населения Киевской области.

Личные данные Чубарыкина.

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Вадим Ребрина

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