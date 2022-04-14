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Руководили захватом Киева. ГУР обнародовало личные данные трех военачальников РФ

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2022, 20:49
Руководили захватом Киева. ГУР обнародовало личные данные трех военачальников РФ - Фото
Фото: Киевская ОВА

Главное управление разведки Минобороны опубликовало личные данные еще троих российских военных преступников, принадлежащих к высшему командному составу, которые осознанно выполняют приказы путинского режима по уничтожению Украины.

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Селиверстов Владимир Вячеславович

Руководили захватом Киева. ГУР обнародовало личные данные трех военачальников РФ

Принимает непосредственное участие в открытом военном вторжении в Украину – командует подразделениями 106-й воздушно-десантной дивизии, выделенными в состав группировки войск "Восток".

С февраля по апрель руководил действиями по захвату Киева с западного направления. Военнослужащие указанных подразделений причастны к военным преступлениям против мирного населения Киевской области.

Как заместитель командира специального подразделения ВДВ разрабатывал и проводил отдельные операции в ходе оккупации Крыма и Донбасса.

Личные данные Селиверстова.

Игламов Альберт Ильдусович

Руководили захватом Киева. ГУР обнародовало личные данные трех военачальников РФ

Принимает непосредственное участие в открытом военном вторжении в Украину – командует подразделениями 18-й бригады армейской авиации, выделенными в состав группировки войск "Восток".

В ходе операции по захвату Киева летный состав бригады привлекался к нанесению ракетных ударов, которые привели к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры и жертвам среди мирного населения на территории Киевской области.

Личные данные Игламова.

Чубарыкин Сергей Викторович.

Руководили захватом Киева. ГУР обнародовало личные данные трех военачальников РФ

Принимает непосредственное участие в открытом военном вторжении в Украину – командует подразделениями 76-й десантно-штурмовой дивизии, которые выделены в состав группировки войск "Восток".

С февраля по апрель руководил действиями во время операции по захвату Киева с западного направления. Военнослужащие указанных подразделений причастны к военным преступлениям против мирного населения Киевской области.

Личные данные Чубарыкина.

Читайте также: "Никакой бункер не спасет". ГУР показало личные данные военачальников оккупантов – фото

Вадим Ребрина
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