Руководство 115 бригады обвинили в "крахе обороны" в Очеретино. Там ответили

В бригаде отметили, что сейчас работает комиссия и идет расследование событий под Очеретино

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ)

В 115-й отдельной механизированной бригаде ВСУ отрицают ответственность руководства в "крахе обороны" в районе Очеретино на Авдеевском направлении, в чем командование обвинил основатель OSINT-сообщества DeepState Роман Погорелый. Пресс-служба бригады опубликовала комментарий в ответ.

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сообщении DeepState говорилось: "Руководство 115 ОМБр ответственно за крах обороны на целом участке, допустив значительные потери погибшими, ранеными и пропавшими без вести. Это не секрет, в соцсетях достаточно свежих публикаций с поиском родных".

Командование бригады назвало обвинения ложными и подчеркнуло, что выводы по этим событиям можно делать только по результатам расследования.

В 115 ОМБр заявили, что солдаты заняли полосу обороны перед населенными пунктами от Очеретиного до Керамика. Там россияне ежедневно совершали от 20-30 ударов КАБами, от 60-90 артобстрелов, наносили удары "Градами", минометами, большим количеством FPV-дронов и сбросами с дронов, в том числе и с химическим веществом. В результате определенные позиции вместе с личным составом были уничтожены.

Все бойцы бригады оставались на позициях и вели бои с российской армией, которая превышала их силы в 10-15 раз. Это позволило, удерживая врага, закрепиться на более выгодных позициях, защитить населенный пункт и позволить вступить в бой другой бригаде, заявили в 115 ОМБр.

Руководство подчеркнуло, что несмотря на потери в личном составе, россияне постоянно бросали новые силы на штурм позиций ВСУ. Также, как отметили в бригаде, армия РФ сменила тактику штурмовых действий.

"Если раньше он [противник] применял штурмовые группы до пяти военнослужащих, то на нашем направлении в одной штурмовой группе использовал до 15 военнослужащих, а такие группы шли по двум или трем направлениям", – сказано в сообщении пресс-службы.

В 115 ОМБр подчеркнули, что по факту событий в Очеретино сейчас работает комиссия и ведется служебное расследование. После завершения расследования будет предоставлен подробный комментарий.