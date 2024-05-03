Руководство 115 бригады обвинили в "крахе обороны" в Очеретино. Там ответили
В 115-й отдельной механизированной бригаде ВСУ отрицают ответственность руководства в "крахе обороны" в районе Очеретино на Авдеевском направлении, в чем командование обвинил основатель OSINT-сообщества DeepState Роман Погорелый. Пресс-служба бригады опубликовала комментарий в ответ.
В 115 ОМБр заявили, что солдаты заняли полосу обороны перед населенными пунктами от Очеретиного до Керамика. Там россияне ежедневно совершали от 20-30 ударов КАБами, от 60-90 артобстрелов, наносили удары "Градами", минометами, большим количеством FPV-дронов и сбросами с дронов, в том числе и с химическим веществом. В результате определенные позиции вместе с личным составом были уничтожены.
Все бойцы бригады оставались на позициях и вели бои с российской армией, которая превышала их силы в 10-15 раз. Это позволило, удерживая врага, закрепиться на более выгодных позициях, защитить населенный пункт и позволить вступить в бой другой бригаде, заявили в 115 ОМБр.
Руководство подчеркнуло, что несмотря на потери в личном составе, россияне постоянно бросали новые силы на штурм позиций ВСУ. Также, как отметили в бригаде, армия РФ сменила тактику штурмовых действий.
"Если раньше он [противник] применял штурмовые группы до пяти военнослужащих, то на нашем направлении в одной штурмовой группе использовал до 15 военнослужащих, а такие группы шли по двум или трем направлениям", – сказано в сообщении пресс-службы.
В 115 ОМБр подчеркнули, что по факту событий в Очеретино сейчас работает комиссия и ведется служебное расследование. После завершения расследования будет предоставлен подробный комментарий.
- После неоднократных сообщений о якобы захвате россиянами Очеретино и опровержения этой информации 2 мая в ВСУ сообщили, что оккупационным войскам все же удалось прорваться в населенный пункт и закрепиться там, однако Украина ввела дополнительные резервы для стабилизации ситуации.
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