Керівництво 115 бригади звинуватили у "краху оборони" в Очеретиному. Там відповіли

У бригаді зазначили, що наразі працює комісія та триває розслідування щодо подій під Очеретиним

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ)

У 115 окремій механізованій бригаді ЗСУ заперечили відповідальність керівництва у "краху оборони" в районі Очеретиного на Авдіївському напрямку, у чому командування звинуватив засновник OSINT-спільноти DeepState Роман Погорілий. Пресслужба бригади опублікувала коментар у відповідь.

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дописі DeepState йшлося: "Керівництво 115 ОМБр відповідальне за крах оборони на цілій ділянці, допустивши значних втрат загиблими, пораненими та зниклими безвісти. Це не секрет, в соцмережах достатньо свіжих публікацій з пошуком рідних".

Командування бригади назвало звинувачення неправдивими і наголосило, що висновки щодо цих подій можна робити лише за результатами розслідування.

У 115 ОМБр заявили, що солдати зайняли смугу оборони перед населеними пунктами від Очеретиного до Кераміка. Там росіяни щодня здійснювали від 20-30 ударів КАБами, від 60-90 артобстрілів, завдавали удари "Градами", мінометами, великою кількістю FPV-дронів та скидами з дронів, зокрема, й з хімічною речовиною. Внаслідок цього певні позиції разом з особовим складом були знищені.

Всі бійці бригади залишались на позиціях та вели бої з російською армією, яка перевищувала їхні сили в 10-15 разів. Це дало можливість, утримуючи ворога, закріпитись на більш вигідних позиціях, захистити населений пункт та дати змогу вступити в бій іншій бригаді, заявили у 115 ОМБр.

Керівництво наголосило, що попри втрати в особовому складі росіяни постійно кидали нові сили на штурм позицій ЗСУ. Також, як зазначили в бригаді, армія РФ змінила тактику штурмових дій.

"Якщо раніше він [противник] застосовував штурмові групи до п'яти військовослужбовців, то на нашому напрямку в одній штурмовій групі використовував до 15 військовослужбовців, а такі групи йшли по двох або трьох напрямках", – йдеться у повідомленні пресслужби.

У 115 ОМБр наголосили, що за фактом подій в Очеретиному наразі працює комісія і ведеться службове розслідування. Після завершення розслідування буде наданий детальний коментар.