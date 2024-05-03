Керівництво 115 бригади звинуватили у "краху оборони" в Очеретиному. Там відповіли
У 115 окремій механізованій бригаді ЗСУ заперечили відповідальність керівництва у "краху оборони" в районі Очеретиного на Авдіївському напрямку, у чому командування звинуватив засновник OSINT-спільноти DeepState Роман Погорілий. Пресслужба бригади опублікувала коментар у відповідь.
У 115 ОМБр заявили, що солдати зайняли смугу оборони перед населеними пунктами від Очеретиного до Кераміка. Там росіяни щодня здійснювали від 20-30 ударів КАБами, від 60-90 артобстрілів, завдавали удари "Градами", мінометами, великою кількістю FPV-дронів та скидами з дронів, зокрема, й з хімічною речовиною. Внаслідок цього певні позиції разом з особовим складом були знищені.
Всі бійці бригади залишались на позиціях та вели бої з російською армією, яка перевищувала їхні сили в 10-15 разів. Це дало можливість, утримуючи ворога, закріпитись на більш вигідних позиціях, захистити населений пункт та дати змогу вступити в бій іншій бригаді, заявили у 115 ОМБр.
Керівництво наголосило, що попри втрати в особовому складі росіяни постійно кидали нові сили на штурм позицій ЗСУ. Також, як зазначили в бригаді, армія РФ змінила тактику штурмових дій.
"Якщо раніше він [противник] застосовував штурмові групи до п'яти військовослужбовців, то на нашому напрямку в одній штурмовій групі використовував до 15 військовослужбовців, а такі групи йшли по двох або трьох напрямках", – йдеться у повідомленні пресслужби.
У 115 ОМБр наголосили, що за фактом подій в Очеретиному наразі працює комісія і ведеться службове розслідування. Після завершення розслідування буде наданий детальний коментар.
- Після неодноразових повідомлень про нібито захоплення росіянами Очеретиного і спростування цієї інформації 2 травня у ЗСУ повідомили, що окупаційним військам все ж вдалося прорватися в населений пункт і закріпитися там, проте Україна ввела додаткові резерви для стабілізації ситуації.
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