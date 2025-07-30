Румыния готова технически помочь Молдове для противодействия вмешательству РФ у выборы

Никушор Дан (Фото: EPA)

Президент Румынии Никушор Дан заявил о готовности предоставить Молдове техническую помощь для защиты от гибридного вмешательства России во время парламентских выборов. Об этом сообщает Digi24.

Румынский президент во время общения с журналистами отметил, что Румыния может предоставить Молдове техническую экспертизу, в частности в вопросах кибербезопасности, чтобы не вмешиваться в избирательный процесс.

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"Очевидно, что мы в лучшем положении, чем Республика Молдова, и по просьбе коллег мы можем им помочь", – заявил Дан, добавив, что обсуждал эти вопросы с президентом Молдовы Майей Санду.

Президент Румынии также напомнил заявления НАТО и ЕС, которые обвинили Россию в ведении гибридной войны с использованием киберопераций и дезинформации.

"Для Молдовы факты еще более четкие и серьезные. Потому что там, кроме этих двух компонентов, был еще один компонент – подкуп избирателей, что доказано в нескольких тысячах случаев, расследованных прокуратурой Республики Молдова", – отметил он.