Румыния готова технически помочь Молдове для противодействия вмешательству РФ у выборы
Президент Румынии Никушор Дан заявил о готовности предоставить Молдове техническую помощь для защиты от гибридного вмешательства России во время парламентских выборов. Об этом сообщает Digi24.
Румынский президент во время общения с журналистами отметил, что Румыния может предоставить Молдове техническую экспертизу, в частности в вопросах кибербезопасности, чтобы не вмешиваться в избирательный процесс.
"Очевидно, что мы в лучшем положении, чем Республика Молдова, и по просьбе коллег мы можем им помочь", – заявил Дан, добавив, что обсуждал эти вопросы с президентом Молдовы Майей Санду.
Президент Румынии также напомнил заявления НАТО и ЕС, которые обвинили Россию в ведении гибридной войны с использованием киберопераций и дезинформации.
"Для Молдовы факты еще более четкие и серьезные. Потому что там, кроме этих двух компонентов, был еще один компонент – подкуп избирателей, что доказано в нескольких тысячах случаев, расследованных прокуратурой Республики Молдова", – отметил он.
- 19 июля в Молдове не допустили к выборам пророссийский избирательный блок Победа, который возглавляет беглый олигарх Илан Шор.
- 22 июля стало известно, что в Молдове четыре пророссийские партии решили объединиться в единый блок для участия в парламентских выборах.
- 30 июля Санду сообщила, что Россия готовит беспрецедентное вмешательство в парламентские выборы в Молдове – Кремль инвестирует в несколько политических проектов, чтобы провести своих людей в следующий парламент.
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