Румунія готова надати Молдові технічну підтримку для протидії російському втручанню у вибори

За словами президента Румунії, його країна може надати Молдові технічну експертизу кібербезпеки

Нікушор Дан (Фото: EPA)

Президент Румунії Нікушор Дан заявив про готовність надати Молдові технічну допомогу для захисту від гібридного втручання Росії під час парламентських виборів. Про це повідомляє Digi24.

Румунський президент під час спілкування з журналістами зазначив, що Румунія може надати Молдові технічну експертизу, зокрема в питаннях кібербезпеки, аби не втручатись у виборчий процес.

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"Очевидно, що ми в кращому становищі, ніж Республіка Молдова, і на прохання колег ми можемо їм допомогти", – заявив Дан, додавши, що обговорював ці питання з президенткою Молдови Маєю Санду.

Президент Румунії також нагадав заяви НАТО і ЄС, які звинуватили Росію у веденні гібридної війни з використанням кібероперацій та дезінформації.

"Для Молдови факти ще більш чіткі та серйозні. Тому що там, крім цих двох компонентів, був ще один компонент – підкуп виборців, що доведено в декількох тисячах випадків, розслідуваних прокуратурою Республіки Молдова", – зазначив він.