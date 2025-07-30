Румунія готова надати Молдові технічну підтримку для протидії російському втручанню у вибори
Президент Румунії Нікушор Дан заявив про готовність надати Молдові технічну допомогу для захисту від гібридного втручання Росії під час парламентських виборів. Про це повідомляє Digi24.
Румунський президент під час спілкування з журналістами зазначив, що Румунія може надати Молдові технічну експертизу, зокрема в питаннях кібербезпеки, аби не втручатись у виборчий процес.
"Очевидно, що ми в кращому становищі, ніж Республіка Молдова, і на прохання колег ми можемо їм допомогти", – заявив Дан, додавши, що обговорював ці питання з президенткою Молдови Маєю Санду.
Президент Румунії також нагадав заяви НАТО і ЄС, які звинуватили Росію у веденні гібридної війни з використанням кібероперацій та дезінформації.
"Для Молдови факти ще більш чіткі та серйозні. Тому що там, крім цих двох компонентів, був ще один компонент – підкуп виборців, що доведено в декількох тисячах випадків, розслідуваних прокуратурою Республіки Молдова", – зазначив він.
- 19 липня у Молдові не допустили до виборів проросійський виборчий блок Победа, який очолює олігарх-утікач Ілан Шор.
- 22 липня стало відомо, що у Молдові чотири проросійські партії вирішили об'єднатися у єдиний блок для участі у парламентських виборах.
- 30 липня Санду повідомила, що Росія готує безпрецедентне втручання у парламентські вибори в Молдові – Кремль інвестує у декілька політичних проєктів, щоб провести своїх людей у наступний парламент.
Коментарі (0)