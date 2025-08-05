Румыния усиливает безопасность на оборонных предприятиях после пожара на Куджирском заводе

Взрыв на Куджирском заводе произошел в ночь с 1 на 2 августа в помещении, предназначенном для хранения боеприпасов

Раду Мируца (Фото: facebook.com/miruta.ro)

В Румынии объявили усиление мер безопасности на объектах военной инфраструктуры после масштабного пожара на Куджирском механическом заводе. Об этом сообщил министр экономики Румынии Раду Мируца.

По его словам, он издал приказ, который возвращает обязательное получение разрешения Минэкономики и проверку службы безопасности для попадания на территорию оружейных заводов и складов.

Это требование было отменено в январе 2025 года, уточнил министр.

Также Мируца распорядился срочно обновить все планы безопасности объектов оборонной инфраструктуры, складских помещений и производственных зон.

"Если еще есть какой-то директор (надеюсь, что нет), который считает, что завод по производству патронов или огнестрельного оружия управляется как машина для мороженого, я предлагаю ему воспользоваться окном возможности и самому попросить увольнение", – добавил Мируца.

Взрыв на Куджирском механическом заводе произошел в ночь с 1 на 2 августа в помещении, предназначенном для хранения боеприпасов.

На складе было примерно 400 000 патронов калибра 14/5. По предварительным оценкам, уничтожено примерно 130 000 патронов, при этом есть большая вероятность того, что остальные боеприпасы были повреждены.