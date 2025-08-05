Румунія посилює безпеку на оборонних підприємствах після пожежі на Куджирському заводі

Вибух на Куджирському заводі стався у ніч з 1 на 2 серпня в приміщенні, призначеному для зберігання боєприпасів

Раду Міруца (Фото: facebook.com/miruta.ro)

У Румунії оголосили посилення заходів безпеки на обʼєктах військової інфраструктури після масштабної пожежі на Куджирському механічному заводі. Про це повідомив міністр економіки Румунії Раду Міруца.

За його словами, він видав наказ, який повертає обов'язкове отримання дозволу Мінекономіки та перевірку служби безпеки для потрапляння на територію збройових заводів і складів.

Ця вимога була скасована у січні 2025 року, уточнив міністр.

Також Міруца розпорядився терміново оновити всі плани безпеки обʼєктів оборонної інфраструктури, складських приміщень і виробничих зон.

"Якщо ще є якийсь директор (сподіваюся, що ні), який вважає, що завод з виробництва патронів або вогнепальної зброї керується як машина для морозива, я пропоную йому скористатися вікном можливості й самому попросити звільнення", – додав Міруца.

Вибух на Куджирському механічному заводі стався у ніч з 1 на 2 серпня в приміщенні, призначеному для зберігання боєприпасів.

На складі було приблизно 400 000 набоїв калібру 14/5. За попередніми оцінками, знищено приблизно 130 000 набоїв, водночас є велика ймовірність того, що решта боєприпасів була пошкоджена.