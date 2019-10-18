Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Рябошапка на ТВ анонсировал подозрение Гладковскому: уже сегодня

Рябошапка на ТВ анонсировал подозрение Гладковскому: уже сегодня - Фото
Олег Гладковский (фото - president.gov.ua)
18.10.2019, 06:24

Генпрокурор заявил, что при расследовании дела бывшего топ-чиновника были использованы данные журналистского расследования команды Дениса Бигуса

Уже сегодня, 18 октября, Генпрокуратура объявит подозрение фигуранту сильнейшего предвыборного скандала весны-2019 - бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому. Об этом в эфире программы Право на владу на канале 1+1 заявил вчера вечером глава ГПУ Руслан Рябошапка.

Он сообщил, что проект текста подозрения уже "лежит у него на столе" и "работа над ним заканчивается".

Читайте также: Чучундры и Гладковские. Пять пунктов - вся история целиком

"Доказательства собраны. Их достаточно, чтобы завтра сообщить о подозрении", - уведомил генпрокурор телезрителей.

По его словам, есть несколько оснований для подозрения Гладковскому: нарушения на тендерных закупках, использование служебного положения, чтобы влиять на их итоги, получение неправомерной выгоды и ложное декларирование.

  • Днем 17 октября Гладковского задержало НАБУ: он пытался вылететь из Украины, как сам уверяет, по работе (экс-чиновник является главой компании Богдан Моторс).
  • Гладковский заявил, что обвинения - "фейк", и объявил голодовку.

Справка. В конце февраля-2019 журналисты заявили о многолетней схеме отмывания сотен миллионов гривень из ОПК, к которой якобы причастен 22-летний сын Гладковского, а также сам на то время первый замсекретаря СНБО. Пятый президент Петр Порошенко приостановил полномочия Гладковского и затем уволил. Из-за смены власти в стране дело на месяцы ушло из фокуса внимания общественности.

Напишите нам
олег гладковский
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 