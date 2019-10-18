Рябошапка на ТВ анонсировал подозрение Гладковскому: уже сегодня

Уже сегодня, 18 октября, Генпрокуратура объявит подозрение фигуранту сильнейшего предвыборного скандала весны-2019 - бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому. Об этом в эфире программы Право на владу на канале 1+1 заявил вчера вечером глава ГПУ Руслан Рябошапка.
Он сообщил, что проект текста подозрения уже "лежит у него на столе" и "работа над ним заканчивается".
Читайте также: Чучундры и Гладковские. Пять пунктов - вся история целиком
"Доказательства собраны. Их достаточно, чтобы завтра сообщить о подозрении", - уведомил генпрокурор телезрителей.
По его словам, есть несколько оснований для подозрения Гладковскому: нарушения на тендерных закупках, использование служебного положения, чтобы влиять на их итоги, получение неправомерной выгоды и ложное декларирование.
Справка. В конце февраля-2019 журналисты заявили о многолетней схеме отмывания сотен миллионов гривень из ОПК, к которой якобы причастен 22-летний сын Гладковского, а также сам на то время первый замсекретаря СНБО. Пятый президент Петр Порошенко приостановил полномочия Гладковского и затем уволил. Из-за смены власти в стране дело на месяцы ушло из фокуса внимания общественности.