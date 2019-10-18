Рябошапка на ТВ анонсировал подозрение Гладковскому: уже сегодня

Олег Гладковский (фото - president.gov.ua)

Уже сегодня, 18 октября, Генпрокуратура объявит подозрение фигуранту сильнейшего предвыборного скандала весны-2019 - бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому. Об этом в эфире программы Право на владу на канале 1+1 заявил вчера вечером глава ГПУ Руслан Рябошапка.

Он сообщил, что проект текста подозрения уже "лежит у него на столе" и "работа над ним заканчивается".

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"Доказательства собраны. Их достаточно, чтобы завтра сообщить о подозрении", - уведомил генпрокурор телезрителей.

По его словам, есть несколько оснований для подозрения Гладковскому: нарушения на тендерных закупках, использование служебного положения, чтобы влиять на их итоги, получение неправомерной выгоды и ложное декларирование.

Днем 17 октября Гладковского задержало НАБУ: он пытался вылететь из Украины, как сам уверяет, по работе (экс-чиновник является главой компании Богдан Моторс).

Гладковский заявил, что обвинения - "фейк", и объявил голодовку.

Справка. В конце февраля-2019 журналисты заявили о многолетней схеме отмывания сотен миллионов гривень из ОПК, к которой якобы причастен 22-летний сын Гладковского, а также сам на то время первый замсекретаря СНБО. Пятый президент Петр Порошенко приостановил полномочия Гладковского и затем уволил. Из-за смены власти в стране дело на месяцы ушло из фокуса внимания общественности.