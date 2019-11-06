Рябошапка: У многих прокуроров есть собственники и наставники

Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Генпрокурор Руслан Рябошапка считает, что работу некоторых прокуроров могут курировать "со стороны". Об этом он рассказал в интервью Левому берегу.

"У многих прокуроров есть свои наставники, собственники или кураторы, которые их направляют. Вам должно быть известно, что есть люди, которые содержат кого-то из прокуроров. Вспомните переписку Медяника", - ответил журналистам генпрокурор.

Рябошапка добавил, что инцидент с Медяником - не единичный случай. Генпрокурор считает, что в органах прокуратуры есть целая "система" недобродетельных сотрудников.

Справка. Журналисты сфотографировали переписку нардепа от Слуги народа Вячеслава Медяника, в которой он якобы обещал собеседнику поговорить по вопросу "сахара" и "океана" с заместителем генпрокурора Виктором Трепаком. Тот заявил, что не имеет понятия, о чем пишет нардеп. Генпрокурор Рябошапка в художественных выражениях приказал провести проверку. Президент Зеленский заявил, что все должны пройти полиграф и, если что, "мы с такими депутатами попрощаемся". Позже по переписке Медяника открыли дело в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

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