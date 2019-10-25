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Порешал. Прокуроры открыли дело по переписке нардепа Слуги народа

Порешал. Прокуроры открыли дело по переписке нардепа Слуги народа - Фото
Назар Холодницкий (скриншот из эфира канала 1+1)
25.10.2019, 08:39

Руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что его ведомство зарегистрировало производство по скандальному чату Вячеслава Медяника

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла производство после обнародования в СМИ скринов телефонной переписки нардепа Вячеслава Медяника из фракции Слуга народа, где тот обещает "решить вопросы" с прокуратурой. Об этом 24 октября в эфире программы Право на власть заявил глава САП Назар Холодницкий.

"Относительно господина Медяника к нам поступило заявление о преступлении. И такое производство зарегистрировано", - сказал руководитель ведомства.

Справка. На днях член комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Медяник обещал собеседнику по чату поговорить "по сахару" и "океану" с замгенпрокурора Виктором Трепаком. Тот заявил, что не имеет понятия, о чем пишет Медяник. Генпрокурор Рябошапка в художественных выражениях приказал провести проверку. Президент Зеленский заявил, что все должны пройти полиграф и, если что, "мы с такими депутатами попрощаемся".

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взяточничество вячеслав медяник
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