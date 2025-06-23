Рютте: удары США по Ирану не нарушили международного права

Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что у Ирана не может быть ядерного оружия

Марк Рютте (Фото: НАТО)

Удары Соединенных Штатов по ядерным объектам Ирана не являются нарушением международного права, ведь они должны предотвратить создание ядерного оружия. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на брифинге перед началом саммита Североатлантического альянса в Гааге.

В ответ на просьбу журналиста прокомментировать мнение премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере, заявившего, что удары США не соответствовали международному праву, Рютте не согласился с ним.

"США не нарушали международного права", – сказал генсек НАТО.

По его словам, союзники неоднократно призывали Иран выполнить свои обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия.

"Позиция НАТО состоит в том, что Иран не должен его иметь", – сказал Рютте.