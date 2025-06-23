Рютте: удары США по Ирану не нарушили международного права
Удары Соединенных Штатов по ядерным объектам Ирана не являются нарушением международного права, ведь они должны предотвратить создание ядерного оружия. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на брифинге перед началом саммита Североатлантического альянса в Гааге.
В ответ на просьбу журналиста прокомментировать мнение премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере, заявившего, что удары США не соответствовали международному праву, Рютте не согласился с ним.
"США не нарушали международного права", – сказал генсек НАТО.
По его словам, союзники неоднократно призывали Иран выполнить свои обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия.
"Позиция НАТО состоит в том, что Иран не должен его иметь", – сказал Рютте.
- В ночь на 22 июня США, по приказу Трампа, с воздуха атаковали ядерные объекты Ирана.
- Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил атаку США на Иран и заявил, что единственный путь вперед – это дипломатия.
- Также действия Трампа осудили некоторые политики США. В частности, лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джефрис заявил, что президент США не выполнил обещание "принести мир на Ближний Восток". Также член Палаты Александрия Окасио-Кортес считает атаку грубым нарушением Конституции и военных полномочий Конгресса. Такого мнения придерживается и сенатор Элизабет Уоррен.