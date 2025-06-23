Рютте: удари США по Ірану не порушили міжнародного права
Удари Сполучених Штатів по ядерних об'єктах Ірану не є порушенням міжнародного права, адже вони мають запобігти створенню ядерної зброї. Таку думку висловив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на брифінгу перед початком саміту Північноатлантичного альянсу у Гаазі.
У відповідь на прохання журналіста прокоментувати думку прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре, який заявив, що удари США не відповідали міжнародному праву, Рютте не погодився із ним.
"США не порушували міжнародного права", – сказав генсек НАТО.
За його словами, союзники неодноразово закликали Іран виконати свої зобов'язання за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.
"Позиція НАТО полягає в тому, що Іран не повинен її мати", – сказав Рютте.
- У ніч проти 22 червня США, за наказом Трампа, з повітря атакували ядерні об'єкти Ірану.
- Генсек ООН Антоніу Гутерреш засудив атаку США на Іран і заявив, що єдиний шлях уперед – це дипломатія.
- Також дії Трампа засудили деякі політики у США. Зокрема, лідер меншості у Палаті представників Хакім Джефріс заявив, що президент США не виконав обіцянки "принести мир на Близький Схід". Також членкиня Палати Олександрія Окасіо-Кортес вважає атаку грубим порушенням Конституції та військових повноважень Конгресу. Такої думки дотримується і сенаторка Елізабет Воррен.