Рютте: удари США по Ірану не порушили міжнародного права

Генеральний секретар НАТО наголосив, що Іран не може мати ядерну зброю

Марк Рютте (Фото: НАТО)

Удари Сполучених Штатів по ядерних об'єктах Ірану не є порушенням міжнародного права, адже вони мають запобігти створенню ядерної зброї. Таку думку висловив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на брифінгу перед початком саміту Північноатлантичного альянсу у Гаазі.

У відповідь на прохання журналіста прокоментувати думку прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре, який заявив, що удари США не відповідали міжнародному праву, Рютте не погодився із ним.

"США не порушували міжнародного права", – сказав генсек НАТО.

За його словами, союзники неодноразово закликали Іран виконати свої зобов'язання за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Позиція НАТО полягає в тому, що Іран не повинен її мати", – сказав Рютте.