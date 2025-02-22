С 24 февраля Кабмин начнет работу над заключением соглашения о редкоземах – Стефанчук

Украина готова работать с партнерами по поводу полезных ископаемых, но хочет получить гарантии безопасности, заявил Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук (Фото: Facebook-аккаунт спикера ВРУ)

С начала следующей недели украинское правительство начнет серьезно работать над заключением соглашения о полезных ископаемых и гарантиях безопасности с администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом в пятницу, 21 февраля, в интервью японскому вещателю NHK сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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Глава украинского парламента напомнил, что президент Владимир Зеленский предложил США совместно разрабатывать украинские полезные ископаемые в рамках своего Плана победы в сентябре 2024 года.

Стефанчук сообщил, что после встречи Зеленского со спецпредставителем Трампа по Украине и России Китом Келлогом украинское правительство с понедельника, 24 февраля, начнет работу экспертной группы над подписанием соглашения со США.

Он добавил, что Украина готова работать с партнерами по поводу полезных ископаемых страны, но хочет получить конкретные гарантии безопасности, указывая на то, что права и интересы должны сопровождаться ими.

Спикер ВРУ также отметил, что его страна намерена вести конструктивные дискуссии и стремится как можно скорее провести саммит со США.

18 февраля 2025 года были опубликованы детали проекта соглашения о редкоземельных металлах, которым США хотят компенсировать расходы на помощь Украине.

19 февраля Трамп заявил о стремлении возродить соглашение, которое "сорвала" Украина.

В то же время он пожаловался на якобы спавшего Зеленского, когда в Киев приехал министр финансов США Бессент.

21 февраля Axios писало, что соглашение о редкоземельных металлах между США и Украиной было улучшено, но оно все еще обсуждается.