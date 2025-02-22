З 24 лютого Кабмін почне роботу над укладенням угоди про рідкісноземи – Стефанчук

Руслан Стефанчук (Фото: Facebook-акаунт спікера ВРУ)

З початку наступного тижня український уряд почне серйозно працювати над укладенням угоди про корисні копалини та гарантії безпеки з адміністрацією президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Про це у п’ятницю, 21 лютого, в інтерв’ю японському мовнику NHK повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

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Голова українського парламенту нагадав, що президент Володимир Зеленський запропонував США спільно розробляти українські корисні копалини в рамках свого Плану перемоги у вересні 2024 року.

Стефанчук повідомив, що після зустрічі Зеленського зі спецпредставником Трампа з питань України та Росії Кітом Келлогом український уряд з понеділка, 24 лютого, почне роботу експертної групи над підписанням угоди зі США.

Він додав, що Україна готова працювати з партнерами щодо корисних копалин країни, але хоче отримати конкретні гарантії безпеки, вказуючи на те, що права та інтереси повинні супроводжуватися ними.

Спікер ВРУ також зазначив, що його країна має намір вести конструктивні дискусії та прагне якомога швидше провести саміт із США.

18 лютого 2025 року були опубліковані деталі проєкту угоди про рідкісноземельні метали, якою США хочуть компенсувати витрати на допомогу Україні.

19 лютого Трамп заявив про прагнення відродити угоду, яку "зірвала" Україна.

Водночас він поскаржився на Зеленського, який нібито спав, коли до Києва приїхав міністр фінансів США Бессент.

21 лютого Axios писало, що угода про рідкісноземельні метали між США та Україною була покращена, але вона все ще обговорюється.