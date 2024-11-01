С июля в Беларусь залетело более 100 "шахедов". Количество случаев динамично растет

С 11 июля по 1 ноября количество "шахедов", пересекших границу Беларуси, достигло отметки в 100, отметил Беларускі Гаюн

Шахед (Фото: depositphotos)

С июля 2024 года воздушное пространство Беларуси нарушили более 100 российско-иранских дронов типа Shahed. Это подсчитали аналитики оппозиционного беларусского OSINT-проекта Беларускі Гаюн.

С 11 июля по 1 ноября количество "шахедов", пересекших границу Беларуси, достигло отметки в 100, отметил Беларускі Гаюн.

Сотый дрон вошел в воздушное пространство страны в 00:41 (по местному времени) в ночь на 1 ноября, и в настоящее время общее количество этих дронов составляет по меньшей мере 106, дополнительно зафиксирован один дрон типа Supercam и один "Орлан".

За последние 3,5 месяца количество таких пересечений постоянно растет, отмечают в OSINT-сообществе. Статистика по месяцам следующая:

→ Июль – 9 "шахедов";

→ Август – 12;

→ Сентябрь – 27;

→ Октябрь – 49.

К началу ноября уже зафиксировано девять случаев пересечения воздушного пространства Беларуси российскими беспилотниками.

Инфографика: Белорусский Гаюн

9 августа 2024 года беларусские военные впервые применили авиацию для сбивания беспилотника, сообщали OSINT-специалисты.

13 октября президент Зеленский, говоря о странах, с которыми воюет Украина, не назвал Беларусь, хотя она была плацдармом для полномасштабного наступления российских войск на Украину.