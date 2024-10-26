Радио Свобода: Беларусь остановила строительство военного городка на границе с Украиной

Работы на объекте "Чайка" — бывшем пионерском лагере, расположенном в 40 км от украинской границы — похоже, остановили по неизвестным причинам

Украино-беларуская граница (Фото: Пограничный комитет Беларуси)

Министерство обороны Беларуси прекратило работы над строительством военного городка в Гомельской области недалеко от границы с Украиной. Об этом сообщает беларуская служба Радио Свобода.

По данным журналистов, проанализировавших спутниковые снимки, работы на объекте "Чайка" – бывшем пионерском лагере, расположенном в 40 км от украинской границы – похоже, остановили по неизвестным причинам.

Редакция получила ответные фото от проинформированного источника. На снимках видно, что никакая активная работа там не ведется. Единственное, что было сделано — снесены старые здания бывшего пионерского лагеря. На объекте также нет оборудования, работников и охраны.

Фото за 2024 год: Радио Свобода (Беларусь)

Фото за 2023 год (Радио Свобода)

Официально было запланировано выделить на проект 500 000 рублей в 2023 году, а в 2024 и 2025 годах – по 10 и 40 млн руб. соответственно. Реализация должна была начаться в 2023 году и завершиться в 2027 году.