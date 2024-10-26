Радіо Свобода: Білорусь зупинила будівництво військового містечка на кордоні з Україною

Роботи на об'єкті "Чайка" — колишньому піонерському таборі, розташованому за 40 км від українського кордону — схоже, зупинили з невідомих причин

Україно-білоруський кордон (Фото: Прикордонний комітет Білорусі)

Міністерство оборони Білорусі припинило роботи над будівництвом військового містечка в Гомельській області неподалік кордону з Україною. Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

За даними журналістів, які проаналізували супутникові знімки, роботи на об'єкті "Чайка" — колишньому піонерському таборі, розташованому за 40 км від українського кордону — схоже, зупинили з невідомих причин.

Редакція отримала відповідні фото від проінформованого джерела. На знімках видно, що жодна активна робота там не ведеться. Єдине, що було зроблено, — знесено старі будівлі колишнього піонерського табору. На об’єкті також відсутнє обладнання, працівники й охорона.

Фото за 2024 рік: Радіо Свобода (Білорусь)

Фото за 2023 рік (Радіо Свобода)

Офіційно було заплановано виділити на проєкт 500 000 рублів у 2023 році, а у 2024 та 2025 роках — по 10 і 40 млн руб відповідно. Реалізація мала розпочатися у 2023 році та завершитися у 2027-му.