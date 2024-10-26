Радіо Свобода: Білорусь зупинила будівництво військового містечка на кордоні з Україною
Міністерство оборони Білорусі припинило роботи над будівництвом військового містечка в Гомельській області неподалік кордону з Україною. Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.
За даними журналістів, які проаналізували супутникові знімки, роботи на об'єкті "Чайка" — колишньому піонерському таборі, розташованому за 40 км від українського кордону — схоже, зупинили з невідомих причин.
Редакція отримала відповідні фото від проінформованого джерела. На знімках видно, що жодна активна робота там не ведеться. Єдине, що було зроблено, — знесено старі будівлі колишнього піонерського табору. На об’єкті також відсутнє обладнання, працівники й охорона.
Офіційно було заплановано виділити на проєкт 500 000 рублів у 2023 році, а у 2024 та 2025 роках — по 10 і 40 млн руб відповідно. Реалізація мала розпочатися у 2023 році та завершитися у 2027-му.
- 10 серпня 2024 року білоруський диктатор Лукашенко заявив про нібито порушення білоруського повітряного простору українськими дронами. Після цього білоруське Міноборони заявило про перекидання до кордонів "Іскандерів" і систем залпового вогню "Полонез".
- 11 серпня Міноборони Білорусі розпорядилося перемістити танки у Гомельську та Мозирську області, що межують з Україною. Але ДПСУ повідомила, що переміщення техніки біля кордону не зафіксовано.
- МЗС України закликало Білорусь "не нагнітати" антиукраїнські настрої та не "створювати враження" щодо вигаданих загроз.