З липня до Білорусі залетіло понад 100 "шахедів". Кількість випадків динамічно зростає
З липня 2024 року повітряний простір Білорусі порушили понад 100 російсько-іранських дронів типу Shahed. Це підрахували аналітики опозиційного білоруського OSINT-проєкту Беларускі Гаюн.
З 11 липня до 1 листопада кількість "шахедів", що перетнули кордон Білорусі, досягла позначки в 100, зазначив Беларускі Гаюн.
Сотий дрон увійшов у повітряний простір країни о 00:41 (за місцевим часом) в ніч проти 1 листопада, і на цей час загальна кількість цих дронів становить щонайменше 106, додатково зафіксовано один дрон типу Supercam і один "Орлан".
За останні 3,5 місяці кількість таких перетинів постійно зростає, наголошують в OSINT-спільноті. Статистика за місяцями наступна:
→ Липень – 9 "шахедів";
→ Серпень – 12;
→ Вересень – 27;
→ Жовтень – 49.
На початок листопада вже зафіксовано дев'ять випадків перетину повітряного простору Білорусі російськими безпілотниками.
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