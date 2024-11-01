З липня до Білорусі залетіло понад 100 "шахедів". Кількість випадків динамічно зростає

З 11 липня до 1 листопада кількість "шахедів", що перетнули кордон Білорусі, досягла позначки в 100, зазначив Беларускі Гаюн

Шахед (Фото: depositphotos)

З липня 2024 року повітряний простір Білорусі порушили понад 100 російсько-іранських дронів типу Shahed. Це підрахували аналітики опозиційного білоруського OSINT-проєкту Беларускі Гаюн.

З 11 липня до 1 листопада кількість "шахедів", що перетнули кордон Білорусі, досягла позначки в 100, зазначив Беларускі Гаюн.

Сотий дрон увійшов у повітряний простір країни о 00:41 (за місцевим часом) в ніч проти 1 листопада, і на цей час загальна кількість цих дронів становить щонайменше 106, додатково зафіксовано один дрон типу Supercam і один "Орлан".

За останні 3,5 місяці кількість таких перетинів постійно зростає, наголошують в OSINT-спільноті. Статистика за місяцями наступна:

→ Липень – 9 "шахедів";

→ Серпень – 12;

→ Вересень – 27;

→ Жовтень – 49.

На початок листопада вже зафіксовано дев'ять випадків перетину повітряного простору Білорусі російськими безпілотниками.

Інфографіка: Беларускі Гаюн

9 серпня 2024 року білоруські військові навіть уперше застосували авіацію для збиття безпілотника, повідомляли OSINT-фахівці.

13 жовтня президент Зеленський, говорячи про країни, з якими воює Україна, не назвав Білорусь, хоча та була плацдармом для повномасштабного наступу російських військ на Україну.